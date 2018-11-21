Дмитрий Песков оценил слова главы контрразведки Британии.

Все заявления о якобы российском вмешательстве в парламентские выборы в Великобритании абсолютно бездоказательны и безосновательны. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами от 10 октября сделал официальный представитель администрации при главе государства Владимире Путине Дмитрий Песков. Таким образом чиновник ответил на вопрос о том, как Москва реагирует на слова руководителя контрразведки Соединенного королевства по попыткам России "дестабилизировать ситуацию" в Лондоне и всем европейском регионе.

Все эти заявления безосновательны, и поэтому как к бездоказательным обвинениям и нужно относиться. Бездоказательные обвинения мы не готовы воспринимать, призываем относиться к ним как к совершенно огульной какой-то критике. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Напомним, что по результатам всеобщих выборов в июле 2024 года к власти в Великобритании пришла Лейбористская партия. Лидер правивших до этого консерваторов Риши Сунак упоминал о намерении покинуть свой должностной пост после избрания преемника.

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