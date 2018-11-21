Магнитные бури не повлияли на работу в Кремле

Дмитрий Песков сообщил о нормальной работе администрации несмотря на вспышку на Солнце.

Магнитные бури, ощущаемые сейчас в российской столице, никак не повлияли на работу в Кремле. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами от 10 октября сделал официальный представитель администрации при главе государства Владимире Путине Дмитрий Песков.

Чувствуем себя хорошо, работаем, спасибо. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Напомним, что в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ СО РАН журналистам рассказали о мощной вспышке на солнце, которая вызвала за собой магнитную бурю. Она достигнет высокого уровня днем 10 октября и продлится порядка трех суток.

В Кремле объяснили обмен антиковидным оборудованием с США в начале пандемии.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости