Магнитные бури не повлияли на работу в Кремле

Магнитные бури, ощущаемые сейчас в российской столице, никак не повлияли на работу в Кремле. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами от 10 октября сделал официальный представитель администрации при главе государства Владимире Путине Дмитрий Песков.
Чувствуем себя хорошо, работаем, спасибо.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля
Напомним, что в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ СО РАН журналистам рассказали о мощной вспышке на солнце, которая вызвала за собой магнитную бурю. Она достигнет высокого уровня днем 10 октября и продлится порядка трех суток.
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Фото и видео: Telegram / РИА Новости
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