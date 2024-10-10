В Кремле объяснили обмен антиковидным оборудованием с США в начале пандемии

Дмитрий Песков напомнила об обмене властей США и России тест-систем на ИВЛ.

Многие страны в начале пандемии коронавирусной инфекции обменивались лабораторным и медицинским оборудованием для лечения болезни, а также тест-системами, так государства помогали друг другу в борьбе. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами от 10 октября сделал официальный представитель администрации при главе государства Владимире Путине Дмитрий Песков. Таким образом чиновник прокомментировал тот факт, что экс-лидер Белого дома Дональд Трамп, направлял в Москву аппаратуру для тестирования на ковид.

Первые тестовые системы работали тогда плохо. Их меткость была очень низкой. Все страны пытались обмениваться какими-то партиями помощи друг для друга. И тогда мы отправили в Америку партию аппаратов ИВЛ. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

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