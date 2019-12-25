Беглов: 68 камер трамвайной линии "Славянка" включены в "Безопасный город"

Ежедневно маршрутом №2 (от Балканской площади до улицы Валдайской в Шушарах) пользуются около 13 тыс. человек.

Трамвайная линия "Славянка" вошла в городской контур видеонаблюдения Санкт-Петербурга. В систему "Безопасный город" интегрированы 68 камер — видеопоток с них напрямую поступает в общую видеоинформационную сеть города. Сейчас городская система видеонаблюдения Северной столицы насчитывает свыше 117 тыс. камер.

Как подчеркнул губернатор Александр Беглов, подключение камер линии "Славянка" к системе повысит комфорт и безопасность пассажиров. Остановки и перегоны теперь находятся под постоянным контролем — это позволит экстренным службам максимально оперативно реагировать на любые нештатные ситуации.

Камеры охватывают ключевые зоны маршрута: остановочные площадки, перегоны, пешеходные переходы и прилегающие территории. Такой широкий обзор помогает контролировать пассажиропоток, вовремя замечать оставленные предметы, фиксировать нарушения и поддерживать экстренные службы при происшествиях.

Фото: пресс-служба Смольного