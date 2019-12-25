В Петербурге и Ленобласти выявили сотни нарушений в ходе проверки автобусов

По итогам проверок было составлено более 780 административных дел в отношении водителей.

Сотрудники Госавтоинспекции провели масштабный рейд в Петербурге и Ленобласти 28 и 29 октября. За два дня инспекторы проверили более 2,4 тыс. автобусов и выявили сотни нарушений.

По данным Госавтоинспекции, по итогам проверок было составлено 781 административное дело в отношении водителей. Самой распространённой причиной стали технические неисправности транспорта: таких случаев зафиксировано 310. Немало нарушений связано и с работой тахографов — их зафиксировали 80 раз. Кроме того, 36 водителей попались на использовании телефона за рулем, 26 — не уступили дорогу пешеходам, а 21 — проехали на запрещающий сигнал светофора.

Контроль затронул не только водителей. Правоохранители привлекли к ответственности 50 должностных лиц и трех перевозчиков. Четыре автобуса отправились на спецстоянки, а по 20 машинам подготовили материалы для прекращения регистрации. Также специалисты проверили техосмотр 228 автобусов, и почти каждый восьмой не соответствовал нормам безопасности.

Ранее мы сообщали, что в ходе рейда в Адмиралтейском районе проверили 217 авто.

Фото: Госавтоинспекция по г. СПб и ЛО