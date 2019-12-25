Рио-де-Жанейро и Петербург готовятся отметить 40-летие побратимства

Полностью сформировать программу рассчитывают к концу текущего года, а основные события пройдут во второй половине 2027-го.

Санкт-Петербург и Рио-де-Жанейро готовятся масштабно отметить 40-летие установления побратимских связей — празднование запланировано на 2027 год. В программу торжеств могут войти выступления артистов оперы и балета, масштабные выставки художников и образовательные проекты. Об этом ТАСС рассказал генеральный консул РФ в Рио-де-Жанейро Феодосий Владышевский.

По словам дипломата, подготовка уже идёт полным ходом — составлен подробный план мероприятий. Он отметил, что стороны активно вовлечены в эту работу: на данный момент прорабатывается вопрос о привозе оперной и музыкальной программ, планируются выставки художников и образовательные проекты.

Генконсул напомнил, что важной частью истории побратимских отношений стал документальный фильм "Рио – Ленинград", снятый вскоре после установления связей между городами. Над лентой работали режиссёры Валерий Наумов (с советской стороны) и Луис Карлос Престес-младший (с бразильской) — картина рассказывала о жизни Рио-де-Жанейро и Ленинграда.

Ранее сообщалось, что внутренний туризм в Петербурге и Ленобласти вырос на 10%.

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