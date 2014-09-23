Киев играет с огнем, угрожая безопасности Курской АЭС, заявил Песков

В Кремле оценили действия ВСУ вблизи Курчатова.

Киевский режим продолжает "играть с огнем", угрожая безопасности территории Курской атомной электростанции. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами от 4 октября сделал официальный представитель администрации при главе государства Владимире Путине Дмитрий Песков. Таким образом чиновник объяснил, что Москва доводит полученные сведения о состоянии режимного объекта в регионе до специалистов из МАГАТЭ (Международного агентства по атомной энергии).

Да, действительно, Киев продолжает играть с огнем. В наших контактах с МАГАТЭ мы, естественно, это доводим до сведения представителей МАГАТЭ. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Напомним, что в СМИ появилась информация о том, что Вооруженные силы Украины попытались атаковать Курскую АЭС в городе Курчатове с помощью натовских средств вооружения.

Песков: предпосылок для встречи Путина и Байдена нет.

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