Белый дом отреагировал на ситуацию с Тимановской

Джен Псаки оценила ситуацию, которая произошла с белорусской спортсменкой в Японии.

Белый дом отреагировал на ситуацию с белорусской спортсменкой Кристиной Тимановской. На регулярном брифинге в Вашингтоне с журналистами пресс-секретарь администрации Джо Байдена дала комментарий в отношении ситуации, которая произошла на Олимпиаде в Токио с легкоатлеткой.

Мы в курсе. Я должна проверить, была ли прямая помощь. Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома

Напомним, что Кристина Тимановская должна была выступить на Олимпиаде в Токио в беге на дистанциях 100 и 200 метров. Однако тренерский состав решил поставить ее на дистанцию в 4*400 метров из-за отстранения двух спортсменок из Белоруссии. В социальных сетях девушка раскритиковала такое решение. Она полагает, что руководство пытается за ее счет исправить собственную некачественную работу. При этом забег мог сказаться на физическом состоянии легкоатлетки. национальный комитет заявил, что Тимановская прекращает участие в летних Играх в Японии из-за нестабильного эмоционально-психологического состояния. Ее пытались насильно вывезти из Японии.

СМИ: Тимановская в последний момент пересела в Токио на рейс до Вены.

Фото: Белый дом