МОК объявил о начале расследования по делу Тимановской

Марк Адамс прокомментировал ситуацию с белорусской легкоатлеткой в Токио.

Международный олимпийский комитет объявил о начале собственного расследования по делу белорусской спортсменки Кристины Тимановской. Об этом журналистам телеканала "360" рассказал официальный представитель МОК Марк Адамс.

Мы ожидаем отчет от НОК Белоруссии сегодня. Мы решили начать официальное расследование, нам нужно установить факты, всех, кто вовлечен в это дело. Это займет время. Марк Адамс, официальный представитель МОК

Напомним, что в Национальном олимпийском комитете Минска ранее решили отправить представительницу по легкой атлетике Тимановскую домой по причине ее неустойчивого эмоционально-психологического состояния. Девушка специализировалась в забегах на дистанции в 100 и 200 метров, однако тренерский состав решил поставить ее в эстафету 4×400 метров из-за отстранения двух белорусских представительниц. Спортсменка раскритиковала такое решение в социальных сетях. Она объяснила, что это решение тренеров может сказаться на ее физической форме. Тимановскую попытались насильно вывезти из Японии, но спортсменка запросила помощи у МОК и правоохранительных органов страны. В настоящее время Варшава предоставила девушке гуманитарную визу и готова дать политическое убежище.

Фото: Instagram / kristi_timanovskaya