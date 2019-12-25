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Белорусская легкоатлетка Тимановская получила польскую визу
Сегодня, 15:21
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Белорусская легкоатлетка Тимановская получила польскую визу

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В МИД Польши заявили, что республика делает все необходимое, чтобы помочь ей продолжить спортивную карьеру.

Легкоатлетка из Белоруссии Кристина Тимановская получила польскую гуманитарную визу. Об этом заявил в своем микроблоге в Twitter замглавы Министерства иностранных дел Польши Марчин Пшидач.

Белорусская спортсменка Кристина Тимановская уже находится в прямом контакте с польскими дипломатами в Токио. Она получила гуманитарную визу. Польша сделает все необходимое, чтобы помочь ей продолжить спортивную карьеру.

Марчин Пшидач, замглавы МИД Польши

Ожидается, что легкоатлетка отправится на территорию Польши в ближайшее время.

Напомним, днем ранее "Белорусский фонд спортивной солидарности" заявил, что Тимановскую насильно пытаются вывезти из Токио, где проходит Олимпиада-2020, в Минск. По версии фонда, причина депортации заключается в критике легкоатлетки белорусских чиновников. Легкоатлетка заявила, что без ее ведома тренерский штаб белорусской сборной команды включил ее в состав эстафеты 4x400 метров, хотя она бегает только на короткие дистанции. В Национальном олимпийском комитете заявили, что сняли спортсменку "в связи с эмоционально-психологическим состоянием".

Ранее глава Белоруссии Александр Лукашенко раскритиковал отечественных спортсменов за жажду наживы вместо стремлений прославить свою страну на международных соревнованиях.

Фото: Instagram / kristi_timanovskaya

Теги: гуманитарная виза, кристина тимановская, марчин пшидач
Категории: Мировые новости, Лента новостей,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

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