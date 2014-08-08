Марчин Пшидач раскрыл позицию Варшавы по Украине, которую Кароль Навороцкий объяснил Дональду Трампу.

Небольшая группа европейских политических лидеров приняла участие в онлайн-консультациях с американским президентом-республиканцем Дональдом Трампом по вопросу украинского кризиса в среду, 13 августа. Соответствующее заявление сделал сообщил на брифинге с местными журналистами глава бюро международной политики польского президента Кароля Навороцкого Марчин Пшидач. Иностранный чиновник указал СМИ, что беседа между сторонами длилась более одного часа. Варшаву на мероприятии представлял глава государства.

Там также присутствовали лидеры других стран: канцлер Германии, премьер-министр Великобритании, премьер-министр Италии, президент Франции, глава ЕК, а также Владимир Зеленский и, конечно, генеральный секретарь НАТО и президент Финляндии. Марчин Пшидач, сотрудник канцелярии президента Польши

Марчин Пшидач сообщил, что Кароль Навроцкий на онлайн-заседании изложил официальную позицию Польши, согласно которой коллективный Запад должен вести как можно более жесткую политику в отношении российского руководства и сохранять санкционное давление. Чиновник заметил, что польскому политическому лидеру было важно донести это до Дональда Трампа перед встречей лидера Белого дома с Владимиром Путиным на Аляске.

В Польше выразили опасения из-за возможной капитуляции Украины.

Фото: YouTube / PolskieRadio24_pl; Фото: X (нежелательная организация на территории России) / Marcin Przydacz