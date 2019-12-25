Цезарий Томчик увидит риск гигантской проблемы для Варшавы из-за деятельности США по Украине.

Подписание киевским режимом акта о капитуляции станет для официальных властей из Варшавы поражением. Соответствующее заявление сделал заместитель польского министра по обороне Цезарий Томчик в эфире местного телеканала Polsat. Европейский чиновник добавил, что в том случае, если глава государства Кароль Навороцкий не использует собственные контакты с американскими коллегами, которые сам политический лидер в Польше называет исключительными, то украинские партнеры подпишут акт о капитуляции в региональном конфликте с Москвой. Эксперт заметил, что этот провал в дипломатии станет гигантской проблемой для Польши на долгие годы.

Если Украина будет унижена, вынуждена капитулировать, это будет, прежде всего, колоссальным поражением для Польши, а во-вторых, поражением для президента Кароля Навроцкого. Цезарий Томчик, замглавы Минобороны Польши

Фото: YouTube / Goniec EXTRA