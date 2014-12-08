Минобороны Польши заявил о намерении увеличить численность армии

Владислав Косиняк-Камыш сообщил о планах Варшавы по усилению боеготовности.

Численность польской армии вырастет до 500 тысяч военнослужащих. Соответствующее заявление сделал местный министр по национальной обороне Владислав Косиняк-Камыш для журналистов издания Rzeczpospolita.

Президент поддерживает крупнейшую систему добровольных, всеобщих военных учений, которую мы начнем реализовывать в новом году. Эта система уже готова. Мы создадим армию, превосходящую ту, о которой говорил президент Навроцкий: не 300 тысяч, а более 500 тысяч человек. Владислав Косиняк-Камыш, министр в Польше

Напомним, что 6 августа, выступая на официальной церемонии принятия командования над вооруженными силами Варшавы, новый президент республики Кароль Навроцкий, заявил о намерении властей поднять численность польской армии до 300 тысяч человек. На текущий момент личный состав армии Польши составляет около 206 тысяч бойцов. В этот показатель входят те лица, которые несут профессиональную службу, добровольную базовую военную службу, территориальную военную службу, а также состоящие в активном резерве страны.

Фото: YouTube / Władysław Kosiniak-Kamysz