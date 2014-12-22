США предоставили Польше кредитную гарантию на 4 млрд долларов

Владислав Косиняк-Камыш прокомментировал взаимодействие с СШа по программе Foreign Military Financing.

Пентагон предоставил Польше кредитную гарантию на четыре миллиарда долларов для закупки вооружения и военной техники, американского производства. Соответствующее заявление сделал 25 июля государственный секретарь по вопросам контроля вооружений и международной безопасности государственного департамента США Брент Кристенсен. Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш уточнил общественности, что кредитные гарантии со стороны США будут использоваться ради трансформации и модернизации Войска польского.

Это исторический момент, великий момент для Польши, подтверждение польско-американского союза, польско-американской дружбы, наших трансатлантических отношений, подтверждение Польши как лучшего друга США. Мы в очередной раз получаем гарантии правительства США, подтвержденные решением конгресса.... Владислав Косиняк-Камыш, министр в Польше

Напомним, что кредитная гарантия выдана европейской стране в рамках работы американской программы Foreign Military Financing. Речь идет о кредитовании и кредитных гарантиях, предоставляемых вашингтонской администрацией близким партнерам для покупки американской военной техники. В общей сложности сумма предоставленных Варшаве кредитов и кредитных гарантий в рамках Foreign Military Financing за последние два года превышает 11 миллиардов долларов. Таким образом республика стала крупнейшим бенефициаром этой программы.

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