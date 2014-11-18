Польша завершила возведение "электронного барьера" на границе с Белоруссией

Томаш Семоняк рассказал о мониторинге на госгранице.

Варшава завершила обустройство на всем протяжении государственной границы с Белоруссией так называемого электронного барьера. Речь идет о системе мониторинга за обстановкой с видеонаблюдением и датчиками движения. Соответствующее заявление в эфире местного телеканала TVN24 сделал руководитель польского министерства по внутренним делам (МВД) Томаш Семоняк.

Несколько дней назад, 20 июля, на протяжении всего отрезка завершилось возведение электронного барьера - установлены камеры видеонаблюдения, датчики движения. Томаш Семоняк, глава МВД Польши

Напомним, что в 2022 году правительство европейской страны установило на границе металлический барьер высотой 5,5 метра на участке протяженностью 180 километров. Сверху стена увита колючей проволокой. Вдоль всей государственной границы сейчас размещены столбы с датчиками движения и всепогодными видеокамерами. В 2024 году начались работы по модернизации заграждения и формированию "электронного барьера" на реках.

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Фото: YouTube / PolskieRadio24_pl