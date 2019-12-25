Вальдемар Скшипчак ранее говорил о конфликте между НАТО и РФ.

На территории Польши скончался призывавший атаковать Калининградскую область в случае конфликта Москвы и НАТО бывший командующий сухопутными войсками страны Вальдемар Скшипчак. Соответствующее заявление сделал министр обороны Владислав Косиняк-Камыш в социальных сетях. Европейский чиновник назвал смерть коллеги "огромной потерей для нашей военной семьи". Однако он не раскрыл причину смерти военнослужащего.

Я благодарю его за тысячи подготовленных солдат, за то, что он руководил ими дома и на боевых заданиях. Вальдемар Косиняк-Камыш, глава Минобороны Польши

Напомним, что в марте 2022 года польский генерал заявил о принадлежности Калининграда Варшаве. По его мнению, российский регион исторически является польской землей, которая сейчас якобы находится "под оккупацией" Москвы. Зимой 2024 года в разговоре с местным изданием Rzeczpospolita Вальдемар Скшипчак снова назвал Калининградскую область "оккупированной территорией" и заметил, что в случае конфликта Североатлантического альянса и России она будет ликвидирована.

МИД Польши призвал граждан не ездить в Россию.

Фото: X (нежелательная организация на территории России) / Władysław Kosiniak-Kamysz