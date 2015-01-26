МИД Польши призвал граждан не ездить в Россию

Республиканские дипломаты назвали неудобства, которые могут ожидать поляков в России.

Польское министерство по иностранным делам выпустил рекомендацию для своих граждан не совершать поездки в Россию. В качестве причин властями названы присутствие республики в списке недружественных стран и сокращение консульского персонала. Соответствующий пост опубликован в социальных сетях внешнеполитического ведомства европейского государства.

МИД не рекомендует совершать поездки в Россию в связи с украинским кризисом и признанием Польши недружественным государством со стороны властей РФ. В связи с сокращением числа польских консульских сотрудников в России, возможность оказания помощи гражданам Польши ограничена. пост МИД Польши

Напомним, что в июле Москва проинформировала польские власти о закрытии консульства республики в Калининграде в ответ на решение Варшавы отозвать разрешение на работу российского генконсульства в Кракове. В конце 2024 года польский министр по внешней политике Радослав Сикорский принял решение закрыть генеральное консульство России в Познани. Затем наши дипломаты применили аналогичную меру по отношению к польскому консульству в Петербурге. В настоящее время на территории Польши работает посольство РФ с консульским отделом, а также генеральное консульство в Гданьске. Польша в РФ представлена посольством в Москве и генконсульством в Иркутске.

У Варшавы есть повод бояться России, заявил глава МИД Польши.

Фото: X (нежелательная организация на территории России) / Ministry of Foreign Affairs