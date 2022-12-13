Захарова заявила, что Польша рискует "доиграться", требуя репарации от России

В МИД РФ оценили слова Марчина Пшидача.

Действтующие власти Польши рискуют "доиграться", выдвигая официальные требования к Москве о репарациях. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами сделала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова. Чиновница прокомментировала недавнее высказывание местного руководителя отдела международной политики канцелярии польского президента Марчина Пшидача. Иностранный специалист заметил, что Варшава для начала хочет добиться репараций от Германии, а уже затем может обратиться к подобным запросом к РФ.

Вы знаете, я просто одним словом могу ответить на этот вопрос: доиграются... Мария Захарова, пресс-секретарь МИД России

В МИД пригрозили мерами при приближении баз НАТО к северным границам.

Фото и видео: МИД России