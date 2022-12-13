В МИД пригрозили мерами при приближении баз НАТО к северным границам

В МИД РФ оценили использование США территории соседнего с РФ государства.

Россия считает планы соглашения об использовании американскими военнослужащими территории Финляндии свидетельством утраты властей в Хельсинки национального суверенитета. Соответствующее зявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в Москве сделала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова. Чиновница уточнила, что МИД будет вынужден принимать определенные военно-технические и другие ответные меры в случае использования военными США территории Финляндии.

Внимательно наблюдаем за планами Североатлантического альянса. РФ будет вынуждена будет принимать ответные меры в целях купирования угроз нашей национальной безопасности, возникающих в этой связи. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова: ЕС сделает хуже себе, если введет санкции против российской атомной энергетики.

Фото и видео: МИД России