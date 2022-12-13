Захарова: ЕС сделает хуже себе, если введет санкции против российской атомной энергетики

Европейский союз навредит сам себе в том случае, если Брюссель введет дополнительные ограничений по сотрудничеству с российской стороной в сфере атомной энергетики. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в Москве сделала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
Для нас очевидно, что Брюссель, как и в ситуации с газовыми поставками, только сделает хуже самому себе, если попытается ввести ограничения в сфере мирного атома.
Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ
МИД РФ передаст послу Кипра требование о безопасности российских загранучреждений.
Фото и видео: МИД России
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