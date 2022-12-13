Захарова: ЕС сделает хуже себе, если введет санкции против российской атомной энергетики

В МИД России рассказали о работе по "мирному атому".

Европейский союз навредит сам себе в том случае, если Брюссель введет дополнительные ограничений по сотрудничеству с российской стороной в сфере атомной энергетики. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в Москве сделала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Для нас очевидно, что Брюссель, как и в ситуации с газовыми поставками, только сделает хуже самому себе, если попытается ввести ограничения в сфере мирного атома. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

МИД РФ передаст послу Кипра требование о безопасности российских загранучреждений.

Фото и видео: МИД России