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Захарова: ЕС сделает хуже себе, если введет санкции против российской атомной энергетики

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В МИД России рассказали о работе по "мирному атому".

Европейский союз навредит сам себе в том случае, если Брюссель введет дополнительные ограничений по сотрудничеству с российской стороной в сфере атомной энергетики. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в Москве сделала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Для нас очевидно, что Брюссель, как и в ситуации с газовыми поставками, только сделает хуже самому себе, если попытается ввести ограничения в сфере мирного атома.

Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

МИД РФ передаст послу Кипра требование о безопасности российских загранучреждений.

Фото и видео: МИД России

Теги: атомная энергетика, евросоюз, мария захарова, мид, санкции
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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