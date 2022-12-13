МИД РФ передаст послу Кипра требование о безопасности российских загранучреждений

Мария Захарова прокомментировала пожар в здании Центра науки и культуры РФ на Кипре.

Требование об обеспечении безопасности российских заграничных учреждений будет передано сегодня в российское министерство по иностранным делам послу Кипра в Москве Кипросу Йоргаллису. Соответствующее заявление официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова сделала в рамках своего выступления на регулярном брифинге со СМИ. Таким образом эксперт оценила недавний инцидент с возгоранием здания, в котором располагается Российский центр науки и культуры на Кипре.

Сегодня в МИД будет находиться посол Кипра в нашей стране. Ему будут переданы требования российской стороны об обеспечении безопасности российских загранучреждений. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

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Фото и видео: МИД России