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МИД РФ: терроризм может стать масштабным из-за попадания на черный рынок оружия для Киева

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Мария Захарова оценила поставки Запада военной помощи для ВСУ.

Террористическая деятельность в мире может приобрести невиданные масштабы из-за перепродажи поставляемого странами коллективного Запада на Украину оружия, которое уже давно поступает на "черный рынок". Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в Москве сделала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова. Спикер добавила, что основным бенефициаром таких поставок остаются американские власти. По мнению пресс-секретаря МИД РФ, Белый дом стремится вопреки здравому смыслу получить очередную коммерческую выгоду для себя.

Перепродажа на черном рынке поставляемого оружия не так беспокоит коллективный Запад... Главная угроза - террористическая и преступная деятельность может приобрести невиданные до этого масштабы, особенно если в их руки попадают снаряды.

Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова: не все польское общество – русофобы.

Фото и видео: МИД России

Теги: военная помощь, всу, мария захарова, мид, черный рынок
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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