Мария Захарова оценила поставки Запада военной помощи для ВСУ.

Террористическая деятельность в мире может приобрести невиданные масштабы из-за перепродажи поставляемого странами коллективного Запада на Украину оружия, которое уже давно поступает на "черный рынок". Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в Москве сделала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова. Спикер добавила, что основным бенефициаром таких поставок остаются американские власти. По мнению пресс-секретаря МИД РФ, Белый дом стремится вопреки здравому смыслу получить очередную коммерческую выгоду для себя.

Перепродажа на черном рынке поставляемого оружия не так беспокоит коллективный Запад... Главная угроза - террористическая и преступная деятельность может приобрести невиданные до этого масштабы, особенно если в их руки попадают снаряды. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова: не все польское общество – русофобы.

Фото и видео: МИД России