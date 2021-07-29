Лукашенко раскритиковал спортсменов за жажду наживы

По его словам, белорусских спортсменов не интересует повышение уровня спортивных достижений.

Глава Белоруссии Александр Лукашенко раскритиковал отечественных спортсменов за жажду наживы вместо стремлений прославить свою страну на международных соревнованиях. Об этом сообщает Telegram-канал БЕЛТА.

По его словам, многих спортсменов страны не интересует повышение уровня спортивных достижений по причине того, что государство так или иначе им заплатит за их работу. Лукашенко уверен, что это отражается на качестве подготовки сборной страны.

Они сидят и тычут в эти айфоны. И все - за БЧБ ("оппозиционный" бело-красно-белый флаг). От безделья. Это не только мой вывод. Есть люди, которые наблюдают за этими процессами, и мне прямо говорят: кому мы деньги платим? Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Он отметил, что результаты белорусской сборной на Олимпиаде-2020, которая в настоящее время проходит в Токио, являются подтверждением его мнения. Кроме того, по словам Лукашенко, на достижения спортсменов повлияло отсутствие дисциплины.

Ранее Лукашенко рассказал, какую партию возглавил бы на Западе.

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