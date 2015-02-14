Лукашенко рассказал, какую партию возглавил бы на Западе

Глава Белоруссии назвал себя "самым страшным приверженцем природы".

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, какое политическое объединение он бы мог возглавить, если бы жил на Западе. Об этом он сообщил в ходе встречи представителями российского научно-исследовательского центра "Курчатовский институт".

По словам белорусского лидера, он является любителем природы и экологии и мог бы стать председателем партии "Зеленые".

Мне говорят: вот Лукашенко там историк, аграрий и прочее. Никакой я не историк и не аграрий. Я самый страшный приверженец природы. Вот если бы надо было какую-то партию возглавить <…> партию "Зеленых" я бы возглавил. Искренне. Которая защищает природу. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Ранее Лукашенко заявил, что противостояние Белоруссии с западными странами показало актуальность книги Адольфа Гитлера "Майн кампф"* (*признана на территории РФ экстремистским материалом). По словам главы республики, давление Запада в отношении Белоруссии показывает его приверженность империалистическим принципам, что было присуще фашистской Германии.

Видео: Telegram/Пул Первого