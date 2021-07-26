Лукашенко заявил об актуальности "Майн кампф"*

Он упрекнул Запад в приверженности империалистическим принципам.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что противостояние Белоруссии с западными странами показало актуальность книги Адольфа Гитлера "Майн кампф"* (*признана на территории РФ экстремистским материалом). Об этом информирует официальный Telegram-канал Белорусского телеграфного агентства.

По словам главы республики, давление Запада в отношении Белоруссии показывает его приверженность империалистическим принципам, что было присуще фашистской Германии.

То есть как были они нацистами, так они и остались, только формы совершенно другие <…> Притом негодяи. На примере Литвы видно - они нас душат и требуют от нас, чтобы на последнем вздохе, образно говоря, мы их защищали. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Глава республики подчеркнул, что "успокаиваться ни в коем случае нельзя". Лукашенко привел в пример отношения своей страны с Литвой и напомнил о сообщениях о применении литовскими силовиками оружия против нелегальных мигрантов.

Напомним, еврокомиссар по внутренним делам ЕС Илва Йоханссон заявила, что число нелегальных мигрантов, которые пребывают через Белоруссию в Литву, выросло в 22 раза по сравнению с 2020 годом. В Литве считают, что сложившаяся на границе ситуация является проявлением гибридной войны Лукашенко, который не спешит решать данный миграционный вопрос. Сам глава РБ утверждает, что из-за введенных Евросоюзом ограничений у республики нет на это "ни денег, ни сил".

Ранее Лукашенко заявил, что страны ЕС увеличивают опасность возникновения третьей мировой войны.

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