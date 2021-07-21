Лукашенко заявил, что страны ЕС увеличивают опасность возникновения третьей мировой войны

президент опроверг информацию о том, что белорусские власти вынудили пилотов лайнера авиакомпании Ryanair посадить самолет в Минске.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью Sky News Arabia заявил, что страны ЕС ведут гибридную войну против Белоруссии, России и Китая. И этим, по его словам, они увеличивают риск возникновения третьей мировой войны.

Европейцы, нацеливая гибридную войну на нас, Россию и даже на Китай, не только создают очаг высокого напряжения, но и подталкивают к третьей мировой войне, - сказал президент.

Лукашенко отметил, что белорусские власти не вынуждали пилотов лайнера авиакомпании Ryanair посадить самолет в Минске. Напомним, что на борту самолета находился один из основателей телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. По словам президента, пилот самолет сам принял решение о посадке в Минске после того, как был получен сигнал о минировании борта. Однако в последствии выяснилось, что сигнал был ложным.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что к 1 ноября уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России должен достигнуть 80%.

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