Голикова: к 1 ноября уровень коллективного иммунитета к коронавирусу должен достигнуть 80%

Речь идет также о вакцинации переболевших.

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила на совещании президента с членами правительства, что уровень коллективного иммунитета к COVID-19 на уровне не менее 80% должен быть достигнут к 1 ноября. По ее словам, такой уровень должен быть достигнуть также за счет иммунизации хотя бы первым компонентом вакцины.

Голикова подчеркнула, что речь идет и необходимости повторной вакцинации, а также вакцинации переболевших.

По словам вице-премьера, к достижению коллективного иммунитета сейчас близки 17 субъектов РФ.

На совещании с членами правительства Владимир Путин также заявил, что в России необходимо ускорить темпы вакцинации.

Видео: kremlin.ru