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Голикова: к 1 ноября уровень коллективного иммунитета к коронавирусу должен достигнуть 80%

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Речь идет также о вакцинации переболевших.

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила на совещании президента с членами правительства, что уровень коллективного иммунитета к COVID-19 на уровне не менее 80% должен быть достигнут к 1 ноября. По ее словам, такой уровень должен быть достигнуть также за счет иммунизации хотя бы первым компонентом вакцины.

Голикова подчеркнула, что речь идет и необходимости повторной вакцинации, а также вакцинации переболевших.

По словам вице-премьера, к достижению коллективного иммунитета сейчас близки 17 субъектов РФ.

На совещании с членами правительства Владимир Путин также заявил, что в России необходимо ускорить темпы вакцинации. 

Видео: kremlin.ru 

Теги: вице-премьер татьяна голикова, коллективный иммунитет к коронавирусу
Категории: Новости России, Лента новостей,

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