Голикова: к 1 ноября уровень коллективного иммунитета к коронавирусу должен достигнуть 80%

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила на совещании президента с членами правительства, что уровень коллективного иммунитета к COVID-19 на уровне не менее 80% должен быть достигнут к 1 ноября. По ее словам, такой уровень должен быть достигнуть также за счет иммунизации хотя бы первым компонентом вакцины.
Голикова подчеркнула, что речь идет и необходимости повторной вакцинации, а также вакцинации переболевших.
По словам вице-премьера, к достижению коллективного иммунитета сейчас близки 17 субъектов РФ.
На совещании с членами правительства Владимир Путин также заявил, что в России необходимо ускорить темпы вакцинации.
Видео: kremlin.ru
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