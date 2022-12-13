В Варшаве заявили, что Евросоюз опасается заморозки конфликта на Украине

Марчин Пшидач рассказал о том, чего боятся в Варшаве и Брюсселе.

Польша и весь Европейский союз опасаются того, что на территории Украины возникнет "замороженный конфликт". Соответствующее заявление в эфире местной радиостанции Zet сделал руководитель бюро международной политики канцелярии президента Польши Анджея Дуды Марчин Пшидач.

Есть такой риск – замораживания этого конфликта и размораживания его время от времени... Это совершенно не в интересах ни Польши, ни какой-либо другой страны Европейского союза. Марчин Пшидач, польский чиновник

Напомним, что российский президент Владимир Путин заявил о том, что Россия на протяжении 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в европейском регионе, но в ответ Москва либо сталкивалась с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа. При этом Североатлантический альянс постепенно расширяется и приближается к государственным границам России, несмотря на протесты Кремля и МИДа.

МИД Польши не исключил возможности высылки из страны посла России.

Фото и видео: YouTube / Radio ZET