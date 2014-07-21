МИД Польши не исключил возможности высылки из страны посла России

Марчин Пшидач рассказал, что окончательного решения о разрыве дипломатических контактов с Москвой нет.

Польское министерство по внешней политике не исключает возможности высылки из страны российского посла. Такое заявление в эфире местной радиостанции RMF FM сделал заместитель главы профильного ведомства Марчин Пшидач. Чиновник заметил, что окончательного решения еще нет. Ранее власти Варшавы приняли постановление об отправке 45 сотрудников дипломатической миссии РФ обратно в Москву.

Это не исключено в будущем. На данном этапе такого решения нет. Не исключено, что оно будет принято в будущем. Марчин Пшидач, замглавы МИД Польши

Российский посол в Варшаве Сергей Андреев ранее заметил прессе, что ухудшение двусторонних отношений продолжается, а высылка российских дипломатов из Польши если и не приведет к формальному разрыву дипломатических контактов, то к фактически обнулит эти связи. Мария Захарова добавила, что Москва ответит иностранным коллегам на их недружелюбные действия.

Фото: Pixabay.com