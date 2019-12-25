Польша приняла решение о высылке дипломатов РФ "в координации с союзниками"

Лукаш Ясина рассказал о причинах отправки российских сотрудников дипмиссии в Москву.

Польша заявила, что приняла решение о высылке российских дипломатов "в координации с союзниками". Такое заявление на пресс-конференции перед журналистами сделал официальный представитель местного ведомства по иностранным делам Лукаш Ясина.

Польша в координации с нашими союзниками приняла решение, касающееся значительного сокращения дипломатического персонала посольства РФ в Польше. Лукаш Ясина, пресс-секретарь МИД Польши

По словам польского чиновника, Варшава на данный момент не принимала решения о полном разрыве дипломатических отношений с Россией. Ранее Агентство внутренней безопасности Польши подготовило список из 45 дипломатических лиц, работающих под так называемым дипломатическим прикрытием. Специалисты считают, что на самом деле они вели. Перечень высылаемых граждан уже передан в МИД РФ. В реестре находятся сотрудники российских спецслужб, а также лица, которые с ними сотрудничают.

Небензя назвал предлогом для высылки заявления о шпионаже 12 дипломатов РФ.

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