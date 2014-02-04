Белорусскую легкоатлетку насильно вывозят из Токио в Минск

Она попросила МОК повлиять на сложившуюся ситуацию.

Белорусскую легкоатлетку Кристину Тимановскую насильно пытаются вывезти из Токио, где проходит Олимпиада-2020, в Минск. Об этом информирует "Белорусский фонд спортивной солидарности".

Спортсменка записала видеообращение, в котором попросила Международный олимпийский комитет повлиять на данную ситуацию.

Я прошу Международный Олимпийский Комитет о помощи, на меня было оказано давление и меня пытаются вывезти из страны без моего согласия, поэтому я прошу МОК вмешаться в это. Кристина Тимановская, спортсменка

По версии фонда, причина депортации заключается в критике легкоатлетки белорусских чиновников. Ранее в своем Instagram Тимановская заявила, что без ее ведома тренерский штаб белорусской сборной команды включил ее в состав эстафеты 4x400 метров, хотя она бегает только на короткие дистанции. В Национальном олимпийском комитете заявили, что сняли спортсменку "в связи с эмоционально-психологическим состоянием".

Отмечается, что спортсменке уже приобрели билеты на самолет домой и насильно с вещами отправили в аэропорт.

Ранее мы сообщали, что WADA не нашло нарушений условий участия сборной РФ в Олимпиаде.

Видео: Telegram/NEXTA Live