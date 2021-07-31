WADA не нашло нарушений условий участия сборной РФ в Олимпиаде

По словам представителя Международного олимпийского комитета, это касается только официальной делегации и атлетов.

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) не нашло нарушений условий участия сборной РФ (команда выступает под знаменем Олимпийского комитета страны) в токийских Играх. Об этом на пресс-конференции сообщил официальный представитель Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс.

Адамс сослался на то, что гендиректор WADA Оливье Ниггли признал выполнение правил соответствующим решению Спортивного арбитражного суда касательно команды России. По словам представителя Международного олимпийского комитета, это касается только официальной делегации и атлетов. Однако мелкие нарушения (ношение формы, упоминание комментаторами сборной) комитет отследить не в состоянии, признал Адамс.

Император Японии Нарухито назвал нелегким проведение Олимпиады в Токио в условиях пандемии коронавируса. На встрече с главой Международного олимпийского комитета правитель выразил свое уважение за принятые профилактические меры и организацию спортивного мероприятия.

Видео: YouTube / IOC Media