Император Японии уважает все усилия по проведению Игр в условиях пандемии

Нарухито встретился с главой МОК Томасом Бахом перед началом Олимпиады в Токио.

Император Японии Нарухито назвал нелегким проведение Олимпиады в Токио в условиях пандемии коронавируса. На встрече с главой Международного олимпийского комитета правитель выразил свое уважение за принятые профилактические меры и организацию спортивного мероприятия. Встреча с Томасом Бахом состоялась в Токио. Со своей стороны глава МОК пообещал сделать все возможное для того, чтобы предотвратить эпидемиологические угрозы для населения страны.

Я думаю, что нелегко проводить Игры в условиях принятых мер против распространения инфекции. Я глубоко уважаю приложенные усилия. император Японии Нарухито

Напомним, что Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии ее было решено перенести на год. Летние игры состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. На мероприятиях не будут присутствовать иностранные зрители. Японских болельщиков не пустят на стадионы в шести префектурах, включая столицу. Император Японии планирует присутствовать на церемонии открытия.

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