Генсек ООН призвал решать мировые проблемы с целеустремленностью олимпийцев

Антониу Гутерриш записал обращение перед церемонией открытия летней Олимпиады в Токио.

Генеральный секретарь ООН призвал решать мировые проблемы с целеустремленностью олимпийцев. Такое заявление Антониу Гутерриш высказал в специальном видеопослании к участникам летних Олимпийских игр в Токио. Речь подготовлена к церемонии открытия международных соревнований. По мнению специалиста, все глобальные проблемы удастся решить в том случае, если за них взяться с упорством, с которым спортсмены борются за победу.

Каждый атлет в Токио преодолел огромные препятствия и продемонстрировал большую целеустремленность. Если мы с такой же энергией возьмемся за мировые проблемы, мы можем достичь чего угодно. Мира. Чистой и зеленой планеты. Лучшего более справедливого мироустройства, основанного на поддержке наиболее уязвимых. Антониу Гутерриш, глава ООН

Антониу Гутерриш призвал мировое сообщество "гнаться за таким будущим", а ООН должен помогать в этом. Напомним, что летняя Олимпиада в Токио должна была состояться еще в 2020 году, но была перенесена на 2021 год из-за пандемии. Теперь она состоится с 23 июля по 8 августа. На стадионах будут отсутствовать иностранные болельщики. Местных зрителей не допустят до стадионов в шести японских префектурах.

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Фото: United Nations Association of the USA