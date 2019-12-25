Глава МОК: преклонение колена в поддержку BLM не нарушает правила Олимпиады

Томас Бах оценил возможность спортсменов поддерживать движение против дискриминации и расизма.

Глава Международного олимпийского комитета заявил журналистам о том, что преклонение колена в поддержку движения Black Lives Matter не нарушает правила Олимпиады. Таким образом Томас Бах оценил возможную поддержку международных спортсменов антирасисткого и антидискримиционного проекта. В среду 21 июля футболистки из команд Чили и Великобритании поддержали BLM перед матчем в Токио.

Это дозволено и не нарушает Правило 50, об этом отдельно говорилось в нормативных документах. Томас Бах, глава МОК

Напомним, что перед японскими летними Олимпийскими Играми МОК сформировал Правила 50 Хартии, в которых говорится о высказываниях спортсменов во время Олимпиады. Перед соревнованиями участники могут проводить акции. Этого нельзя делать только на церемонии награждения.

Брисбен примет летние Олимпийские игры 2032 года.

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