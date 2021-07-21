Брисбен примет летние Олимпийские игры 2032 года

После Токио летняя Олимпиада также пройдет в Париже и Лос-Анджелесе.

Австралийский город Брисбен избран столицей летних Олимпийских и Паралимпийских игр 2032 года. Соответствующее постановление приняли участники 138-ой сессии Международного олимпийского комитета. Мероприятие проводится в Токио. Уточним, что Брисбен являлся единственным кандидатом. Из 80 голосовавших "за" высказались 72 человека. Еще пятеро проголосовали против.

Впервые столицу Олимпиаду выбирали в соответствии с новой процедурой голосования. Не было заявочной кампании от городов-кандидатов. МОК в июне 2019 года сформировал комиссии по зимним и летним играм, в которых обсуждается возможность принять национальными спортивными комитетами и правительствами Олимпиаду. Речь идет о странах, которые выразили желание стать хозяевами мероприятий. За счет реформирования МОК сократил расходы городов на заявочные кампании.

Напомним, что после Токио летнюю Олимпиаду примет в 2024 году Париж, а в 2028 году - Лос-Анджелес. Австралия дважды принимала летнюю Олимпиаду. В 1956 году столицей был назван Мельбурн, в 2000-м - Сидней.

МОК утвердил изменение девиза Олимпийских игр.

Видео: YouTube / IOC Media