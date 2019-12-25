МОК утвердил изменение девиза Олимпийских игр

Глава комитета назвал это "эпохальным событием".

Международный олимпийский комитет одобрил изменение девиза Олимпийских игр. Об этом информирует агентство "РИА Новости". Инициатором поправок стал глава МОК Томас Бах.

Напомним, девиз Олимпиады звучит так: "Быстрее, выше, сильнее". Теперь к этой словесной конструкции в конце добавили слово "вместе" – "Быстрее, выше, сильнее - вместе" (на латыни: citius, altius, fortius - communis).

Это эпохальное событие. Томас Бах, глава МОК

Решение на сессии Международного олимпийского комитета в Токио по поводу изменения девиза приняли единогласно.

Летние Олимпийские Игры состоятся в Токио с 23 июля по 8 августа. Они должны были состояться в прошлом году, однако, из-за пандемии COVID-19 был осуществлен перенос. В соревнованиях примут участие 19 тысяч спортсменов, представляющие 33 вида спорта. Большинство мероприятий пройдет без зарубежных болельщиков и местных жителей на трибунах.

Ранее ирландский гимнаст протестировал антисекс-кровать в Токио.

Фото: VK / @olympicrus