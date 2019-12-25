Бах: отмена Олимпиады была бы самым простым решением, но такой вариант не рассматривался

Глава МОК рассказал о трудностях при организации Олимпиады во время пандемии.

Глава Международного Олимпийского комитета Томас Бах сообщил о том, что отмена Олимпиады была бы самым простым решением, но такой вариант не рассматривался МОК. Это заявление специалист сделал на брифинге с журналистами. Он напомнил, что проведение летних Олимпийских игр и так было отложено на год из-за пандемии.

Отмена была бы самым простым вариантом для нас: мы бы получили страховую выплату и перешли бы к подготовке к Играм 2024 года в Париже. Но вариант отмены мы никогда не рассматривали, МОК никогда не бросает спортсменов таким образом. Томас Бах, глава МОК

Эксперт объяснил, что пришлось пойти на беспрецедентный шаг по переносу Олимпиады. Бах подчеркнул, что в то время МОК даже не представлял, как будет сложно организовывать в таких эпидемиологических условиях спортивное соревнование мирового уровня. При этом Олимпиада все же состоится благодаря доверию, оказанному со стороны японских коллег.

Напомним, что церемония открытия Олимпийских игр в Токио состоится 23 июля. Соревнования продлятся до 8 августа.

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