Глава МОК перепутал японцев с китайцами

Томас Бах случайно назвал японцев китайцами.

Президент Международного олимпийского комитета совершил оговорку во время встречи с руководством организационного комитета "Токио-2020". Президент МОК Томас Бах обратился с благодарностью к главе оргкомитета Сэйко Хасимото, перечислив основные приоритеты во время летних Олимпийских и Паралимпийских Игр в Японии.

МОК с вами в одной лодке. Мы плывем в одном направлении изо всех сил. И нашей общей задачей является проведение Игр, безопасных для спортсменов, членов делегаций и, что особенно важно, для китайских… японских жителей. Томас Бах, глава МОК

Напомним, что ранее правительство Японии ввело на территории страны режим чрезвычайно ситуации. Ограничительные меры будут действовать на весь период проведения международного соревнования.

Глава МОК назвал Токио наиболее подготовленным к Олимпиаде городом.

Видео: nhk.or.jp