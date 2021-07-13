Глава МОК назвал Токио наиболее подготовленным к Олимпиаде городом

Томас Бах оценил готовность Японии к проведению летних Олимпийских Игр.

Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах назвал Токио наиболее подготовленным к Олимпиаде городом. Такое заявление специалист сделал во время встречи с руководителем организационного комитета "Токио-2020" Сэйко Хасимото. Мероприятие транслировали местные журналисты с японского телеканала NHK. По словам эксперта, подготовка Японии к соревнованиям еще более значима в сложных эпидемиологических условиях.

Вы и ваши коллеги можете быть полностью довольны уже проделанной работой. Однако до начала соревнований осталось 10 дней, а это значит, что еще многое необходимо сделать. Наша задача будет выполнена, лишь когда спортсмены покинут Токио. Томас Бах, президент МОК

Бах также рассказал, что общей задачей МОК и Японии является надежное и безопасное проведение Олимпиады и для спортсменов, и для зрителей, и для иностранных делегаций. Ради этого страна ввела более жесткие ограничения проведения Игр. В частности, мероприятия на стадионах будут проводиться без болельщиков.

В предварительный состав сборной России на ОИ в Токио вошли 335 спортсменов.

Видео: nhk.or.jp