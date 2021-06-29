В предварительный состав сборной России на ОИ в Токио вошли 335 спортсменов

В Исполкоме Олимпийского комитета России утвердил состав сборной России на Олимпийские игры в Токио. Об этом журналистам рассказал глава организации Станислав Поздняков.

По словам президента ОКР, в окончательный список спортсменов от РФ на играх попали 335 человек. Пока в комитете ждут итогов выступления баскетболистов, после чего заявку полностью закроют. Олимпийская баскетбольная квалификация с участием пройдет в Хорватии с 29 июня по 4 июля.

Напомним, Олимпиада в Токио должна была пройти летом 2020 года, но ее перенесли из-за пандемии коронавируса. В этом году олимпийские игры должны пройти с 23 июля по 8 августа 2021 года. По словам Позднякова, уже 50% российских спортсменов сделали прививку от COVID-19.

Видео: YouTube / ТАСС