Кремль поддержал рекомендации по ответам спортсменов на провокационные вопросы на Олимпиаде

Уточняется, что олимпийцы не являются политиками, поэтому "методичка" им только поможет.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что рекомендации Олимпийского комитета РФ по ответам на провокационные вопросы для российских спортсменов в ходе Олимпиады не помешают. Об этом пишет агентство "РИА Новости".

По мнению официального представителя Кремля, олимпийцы не являются политиками, поэтому данные рекомендации лишь упростят их общение с журналистами. Песков уточнил, что в настоящее время многие пытаются привлечь спортсменов к политике, что зачастую делается против их желания.

В Кремле согласны, что такие рекомендации не помешают, а потом уже каждый спортсмен решает, пользоваться этим или нет. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Напомним, ранее газета "Ведомости" написала, что ОКР отправил участникам грядущей олимпиады в Токио рекомендации по ответам на актуальные вопросы. Кроме того, их предупредили о рисках провокаций. Спортсменам предложили на вопросы о Крыме, Донбассе, харассменте, движении Black Lives Matter и допинге отвечать отстраненно, например, используя фразу "No comment" и придерживаясь принципа "спорт вне политики".

Ранее глава Международного олимпийского комитета Томас Бах назвал Токио наиболее подготовленным к Олимпиаде городом.

Фото: VK / @olympicrus