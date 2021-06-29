Джен Псаки рассказала о том, что в планах американского лидера нет посещения Японии.

Белый дом заявил об отказе Джо Байдена посещать Олимпиаду в Токио. Такое заявление сделала официальный представитель Белого дома Джен Псаки. Чиновница заметила, что американский президент не будет выезжать из страны ради участия в международном спортивном мероприятии.

Президент не собирается посещать игры. Конечно, он будет болеть за спортсменов. У нас будет делегация от США, как это было всегда, однако мы продолжим доносить рекомендации относительно здоровья..., и только о необходимых поездках. Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома

Напомним, что в 2020 году Олимпиаду в Токио пришлось отменить из-за пандемии коронавируса. В 2021 году Игры состоятся в период с 23 июля по 8 августа. В марте текущего года организационный комитет запретил иностранным болельщикам приезжать на соревнования. А 21 июня стало известно о том, что на арены и другие площадки не будут пускать более 10 тысяч зрителей. При этом заполняемость спортивных объектов на состязаниях не превысит 50 процентов.

США захотели обсудить бойкот Олимпиады в Китае.

Фото и видео: Белый дом