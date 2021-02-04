В Белом доме перепутали летнюю Олимпиаду в Токио и зимние Игры в Пекине

США не планируют бойкотировать Олимпиаду-2022 в Пекине.

США не планируют бойкотировать Олимпиаду-2022 в Пекине. Об этом во время брифинга в Белом доме заявила пресс-секретарь Джен Псаки. Чиновница заявила журналистам "о нашей позиции" по зимним играм в Китае. При этом корреспондент спрашивал ее о позиции Вашингтона по летним Играм, которые состоятся в 2021 году в Японии. Представители СМИ так и не поняли, что имела в виду официальный представитель администрации Байдена: говорила ли она об угрозе распространения коронавируса среди американских спортсменов или подняла вопрос бойкотирования соревнования в Пекине.

Мы не говорим об изменении нашей позиции или наших планов по Олимпийскими играми в Пекине...Мы, конечно, тесно консультируемся с союзниками и партнерами на всех уровнях, чтобы определить наши общие проблемы и выработать общий подход, но в настоящее время не ведется никаких дискуссий об изменении планов со стороны США Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома

Напомним, что Япония опубликовала правила для международных федераций, которые касаются безопасности из-за пандемии коронавируса. Олимпиада в Токио была перенесена с 2020 года. Она состоится с 23 июля по 8 августа 2021 года. Журналисты просили Псаки рассказать о том, будет ли для спортсменов безопасным участие в Играх, проводимых в Токио.

Псаки придумала новый американский самолет и вызвала скандал.

Видео: YouTube / Breitbart News