В Палате представителей заявили, что пресс-секретарь должна извиниться перед Космическими силами США.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки придумала новый американский самолет и вызвала скандал. Об этом рассказали журналисты из издания Politico. В СМИ уточнили, что во время пресс-конференции чиновница запуталась в ответе на вопрос о том, принимал ли Джо Байден какие-либо решения относительно Space Force (Космических сил страны).

Ух ты. Space Force. Это сегодняшний самолет Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома

Корреспонденты предположили, что Псаки случайно сравнила космические силы с Air Force One - президентским воздушным бортом в схожей цветовой гамме. Чиновница подчеркнула, что считает данный вопрос интересным, а также, что она уточнит информацию у контактного лица в администрации президента. Псаки добавила, что не знает, кто является таким лицом, но она постарается это выяснить.

В Палате представителей спикер Майк Рождерс призвал Джен Псаки извиниться перед военными. Он считает, что пресс-секретарь Белого дома за счет юмора "преуменьшает значение целого рода вооруженных сил".

В Белом доме заявили, что США продолжат работу над Космическими силами.

Фото: Белый дом