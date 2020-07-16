Белый дом заявил о пересмотре отношений с Китаем

США планируют пересмотреть отношения с Китаем. Об этом заявила пресс-секретарь Белого Дома Джен Псаки на брифинге. Ее слова приводит "РИА Новости".
Команда по национальной безопасности, президент Байден, вновь утвержденный госсекретарь Энтони Блинкен рассматривают все объекты нашего подхода в национальной безопасности, включая наши отношения с КНР.
Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома
Псаки отметила, что американские власти сосредоточены на подходе к этому вопросу "с позиции силы". При этом она отказалась отвечать на вопрос о возможности сохранить текущие торговые соглашения с Китаем.
Ранее в Белом доме рассказали о разговоре Байдена с Путиным.
Видео: YouTube / NowThis News
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