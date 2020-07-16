Белый дом заявил о пересмотре отношений с Китаем

Власти США сосредоточены на подходе к этому вопросу "с позиции силы".

США планируют пересмотреть отношения с Китаем. Об этом заявила пресс-секретарь Белого Дома Джен Псаки на брифинге. Ее слова приводит "РИА Новости".

Команда по национальной безопасности, президент Байден, вновь утвержденный госсекретарь Энтони Блинкен рассматривают все объекты нашего подхода в национальной безопасности, включая наши отношения с КНР. Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома

Псаки отметила, что американские власти сосредоточены на подходе к этому вопросу "с позиции силы". При этом она отказалась отвечать на вопрос о возможности сохранить текущие торговые соглашения с Китаем.

Ранее в Белом доме рассказали о разговоре Байдена с Путиным.

Видео: YouTube / NowThis News