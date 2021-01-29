В Белом доме рассказали о разговоре Байдена с Путиным

Байден открыто высказывает опасения по поводу действий российского правительства.

В Белом доме рассказали о разговоре президентов США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина. С заявлением выступила пресс-секретарь Белого дома Джейн Псаки.

По её словам, у главы американского государства были четкие цели, которые он планировал обозначить в разговоре с американским коллегой.

Он никогда не сдерживался в том, что касается президента Путина. Джейн Псаки, пресс-секретарь Белого дома

Она подчеркнула, что Байден открыто высказывает опасения по поводу действий российского правительства.

Телефонный разговор президентов России и США состоялся во вторник.

Ранее Псаки заявила, что США надеются продолжить дискуссию по Навальному с Россией.

Видео: The White House