Псаки заявила, что США надеются продолжить дискуссию по Навальному с Россией

Пресс-секретарь Белого дома Джейн Псаки заявила, что США надеются продолжить дискуссию по российскому оппозиционеру Алексею Навальному с Россией.
Байден передал свою обеспокоенность тем, как обращаются с Алексеем Навальным и протестующими.
Джейн Псаки, пресс-секретарь Белого дома.
По её сдлвам, телефонный разговор президентов России и США прошёл во вторник. Стороны обсудили актуальные вопросы международных отношений — в том числе борьбу с пандемией коронавируса, договор по открытому небу.
Ранее Байден заявил Путину о готовности твердо отвечать на "пагубные" действия России.
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