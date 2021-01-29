Псаки заявила, что США надеются продолжить дискуссию по Навальному с Россией

Телефонный разговор президентов России и США прошёл во вторник.

Пресс-секретарь Белого дома Джейн Псаки заявила, что США надеются продолжить дискуссию по российскому оппозиционеру Алексею Навальному с Россией.

Байден передал свою обеспокоенность тем, как обращаются с Алексеем Навальным и протестующими. Джейн Псаки, пресс-секретарь Белого дома.

По её сдлвам, телефонный разговор президентов России и США прошёл во вторник. Стороны обсудили актуальные вопросы международных отношений — в том числе борьбу с пандемией коронавируса, договор по открытому небу.

Ранее Байден заявил Путину о готовности твердо отвечать на "пагубные" действия России.

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