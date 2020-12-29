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Байден заявил Путину о готовности твердо отвечать на "пагубные" действия России

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Об этом американский лидер заявил в ходе телефонного разговора с президентом России.

Президент США Джо Байден заявил российскому лидеру Владимиру Путину о готовности твердо отвечать на "пагубные" действия России. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого Дома Джен Псаки на брифинге. Ее слова приводит "РИА Новости".

Псаки заявила, что оба президента обсудили этот вопрос в ходе телефонного разговора. Она также уточнила, что первые переговоры Путина с Байденом прошли по инициативе американского лидера. Во время разговора Байден "ясно дать понять, что США будут твердо защищать свои национальные интересы".

Ранее Белый дом обозначил позицию Байдена по "Северному потоку – 2".

Видео: YouTube / NowThis News

Теги: владимир путин, джо байден, президент россии, президент сша, телефонные переговоры
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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