Байден заявил Путину о готовности твердо отвечать на "пагубные" действия России

Президент США Джо Байден заявил российскому лидеру Владимиру Путину о готовности твердо отвечать на "пагубные" действия России. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого Дома Джен Псаки на брифинге. Ее слова приводит "РИА Новости".
Псаки заявила, что оба президента обсудили этот вопрос в ходе телефонного разговора. Она также уточнила, что первые переговоры Путина с Байденом прошли по инициативе американского лидера. Во время разговора Байден "ясно дать понять, что США будут твердо защищать свои национальные интересы".
Ранее Белый дом обозначил позицию Байдена по "Северному потоку – 2".
Видео: YouTube / NowThis News
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