Байден заявил Путину о готовности твердо отвечать на "пагубные" действия России

Об этом американский лидер заявил в ходе телефонного разговора с президентом России.

Президент США Джо Байден заявил российскому лидеру Владимиру Путину о готовности твердо отвечать на "пагубные" действия России. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого Дома Джен Псаки на брифинге. Ее слова приводит "РИА Новости".

Псаки заявила, что оба президента обсудили этот вопрос в ходе телефонного разговора. Она также уточнила, что первые переговоры Путина с Байденом прошли по инициативе американского лидера. Во время разговора Байден "ясно дать понять, что США будут твердо защищать свои национальные интересы".

Ранее Белый дом обозначил позицию Байдена по "Северному потоку – 2".

Видео: YouTube / NowThis News