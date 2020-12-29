Белый дом обозначил позицию Байдена по "Северному потоку – 2"

Президент США считает проект "плохой сделкой для Европы".

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки обозначила позицию президента США Джо Байдена по "Северному потоку – 2". Об этом она сообщила в ходе брифинга. Ее слова приводит ТАСС.

Псаки отметила, что американский лидер считает проект "плохой сделкой для Европы". Он планирует "провести обзор" ограничительных мер от предыдущей администрации в отношении строительства газопровода. Также Байден намерен продолжать консультации с европейскими партнерами по этому вопросу.

Ранее стало известно, что сенат США утвердил Энтони Блинкена на должность госсекретаря.

Видео: YouTube / NowThis News