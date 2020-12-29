  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 21:51
137
d_s_sarkisov
Код вставки плеера

Белый дом обозначил позицию Байдена по "Северному потоку – 2"

0 0

Президент США считает проект "плохой сделкой для Европы".

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки обозначила позицию президента США Джо Байдена по "Северному потоку – 2". Об этом она сообщила в ходе брифинга. Ее слова приводит ТАСС.

Псаки отметила, что американский лидер считает проект "плохой сделкой для Европы". Он планирует "провести обзор" ограничительных мер от предыдущей администрации в отношении строительства газопровода. Также Байден намерен продолжать консультации с европейскими партнерами по этому вопросу.

Ранее стало известно, что сенат США утвердил Энтони Блинкена на должность госсекретаря.

Видео: YouTube / NowThis News

 

Теги: белый дом, газопровод, джен псаки, джо байден, президент сша, северный поток 2
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Плюс
0
Минус
SikeRne OMizats
Сегодня 22:56

Дeвyшки ищyт CEKC. Краcивые и не очень, одинoкие и замyжниe xoтят трахаться и дают бeз дeнeг и отнoшeний, всe aнoнимнo и безoпаснo. Peгиcтрирyйся и ***** тeлoк.----- http://bit.do/nexxs

Пожаловаться | Ответить | Ответов: 0
Новые комментарии